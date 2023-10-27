Эксперт назвал плюсы и минусы возможной автоматизации проверки домашнего задания

В Минцифры предложили освободить учителей от ручной проверки домашних работ: для этого власти планируют внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования. Сервис должен предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашнего задания учащихся. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 27 октября рассказал «Известиям», чем эта система может быть полезной и какие существуют риски при ее внедрении.

«В целом идея выглядит положительной. Если ее удастся реализовать в полной мере с использованием хороших технических решений, то это действительно может стать важной вехой в развитии образовательной системы и в работе учителей. Прежде всего это позволит минимизировать субъективность проверки заданий, а также снизит и так большую нагрузку на преподавателей. Подобная практика уже достаточно давно распространена в системе проверки ОГЭ и ЕГЭ, когда первая часть экзамена (тестовая) проверяется автоматически. В некоторых экзаменах вообще всё проверяется с помощью компьютера — например, информатика в компьютерной форме. И этот способ уже показал свою эффективность, поэтому его можно внедрить и в более регулярном формате», — сказал он.

Однако могут возникнуть сложности и риски, которые касаются гуманитарных предметов, подчеркнул эксперт. Так, на сегодняшний день искусственный интеллект пока не умеет в полной мере проверять сочинения, эссе и другие творческие работы учеников.

«В этой области важен человеческий взгляд. Но и в гуманитарных предметах возможна автоматизация проверки тестовых заданий или заданий с кратким ответом, которые не требуют особой системы оценивания и не требуют глубокого анализа мнения ученика», — заключил Мушта.

В августе аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат, а также выделили топ-15 самых «дорогих» вакансий для школьных учителей в России. Первую тройку заняли вакансии учителей в Москве: начальных классов (от 150 тыс. рублей), информатики в 10-м и 11-м классах (до 200 тыс. рублей) и математики (от 145 тыс. рублей).

Также в топ вошли вакансии учителей в столице: физики (от 140 тыс. до 170 тыс. рублей), математики (до 170 тыс. рублей) и истории (от 120 тыс. рублей).