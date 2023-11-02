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Психолог объяснил, почему мужчины не хотят жениться

Психолог Кононов: после года отношений шансы на предложение выйти замуж уменьшаются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов 2 ноября назвал «Известиям» причины, почему мужчины не торопятся звать женщин замуж и как понять, что предложения ждать уже не стоит.

«Многие женщины задают вопрос: почему мужчины не торопятся звать их замуж, хотя отношения длятся долго и устраивают обоих? Причина — это чаще всего страх перед ответственностью со стороны мужчин. Определенное количество мужчин предпочитает жить в гражданском браке с женщинами, без официальной регистрации отношений. В этом случае они чувствуют себя свободными, так как могут в любой момент разорвать отношения», — рассказал Кононов.

Для женщины же даже гражданский брак — это, по его словам, полное погружение в семейную жизнь. Они не считают себя свободными, а, наоборот, на психологическом уровне воспринимают себя замужними.

«Создание женщиной домашнего уюта для своего мужчины в гражданском браке зачастую приводит к тому, что мужчина расслабляется, ведь у него дома тепло, сытно, чисто. Его всё устраивает, и, даже если он и задумывается о браке, то может ничего не предпринимать, так как женщина молчит, а значит, и ее всё устраивает», — отметил специалист.

Также он заявил, что, если мужчина не сделал предложение в течение одного года после знакомства, скорее всего, он уже этого не сделает.

«Поэтому, если вы любите мужчину и вам с ним комфортно в семейной жизни, надо самой делать первый шаг. Совет здесь один — не бойтесь проявить инициативу и подтолкнуть мужчину к браку. Это можно сделать намеком, но лучше сказать прямо, что вы искали мужа, и дать ему время для обдумывания решения и ответа. Мужчина, которому с вами просто удобно, уйдет, а тот, что вас любит и ценит, сделает предложение», — посоветовал Кононов.

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В феврале психолог Юлия Керецман рассказала, какие признаки говорят о токсичных отношениях в семье. В частности, к одному из признаков токсичности психолог отнесла постоянный контроль — ежедневные расспросы, кто звонил, с кем была встреча. Подобная форма контроля порой переходит во вторжение в личное пространство.

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