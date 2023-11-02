Песков заявил о получении уведомления США о неудачном запуске ракеты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 2 ноября, заявил, что Россия получила все уведомления в результате неудачного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) США.

«Смотрите, подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам, поэтому все уведомления, конечно же, были получены, так же поступает и российская сторона», — сказал он.

Кроме того, Песков объяснил, что произошедшее не должно быть предметом комментария Кремля.

Накануне, 1 ноября, Военно-воздушным силам (ВВС) США пришлось уничтожить МБР Minuteman III при испытательном запуске из-за обнаружения некой аномалии. В Командовании глобального удара страны отметили, что аномалией можно назвать «любое неожиданное событие во время испытаний». Что именно стало причиной этого, установят при проведении тщательного анализа, дополнили в ведомстве.

В сентябре состоялся третий по счету испытательный запуск Minuteman III. Тогда учебная ракета, пролетев около 6,8 тыс. км, упала на американском полигоне в районе кораллового острова Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

За день до запуска ракеты, 5 сентября, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия была заранее предупреждена об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты, не оснащенной боевым зарядом. Генерал подчеркнул, что целью испытательных пусков была демонстрация боеготовности ядерных сил США.