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Военные США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске из-за аномалии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Navy
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Военно-воздушным силам (ВВС) США пришлось уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III при испытательном запуске из-за обнаружения некой аномалии. Об этом 1 ноября сообщили в Командовании глобального удара США.

«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 мск) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг, Калифорния», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что аномалией можно назвать «любое неожиданное событие во время испытаний». Что именно стало причиной аномалии в этот раз, установят при проведении тщательного анализа.

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В сентябре состоялся третий по счету испытательный запуск Minuteman III. Тогда учебная ракета, пролетев около 6,8 тыс. км, упала на американском полигоне в районе кораллового острова Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

За день до запуска ракеты, 5 сентября, пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Россия была заранее предупреждена об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты, не оснащенной боевым зарядом. Генерал подчеркнул, что целью испытательных пусков была демонстрация боеготовности ядерных сил США. Тогда же он добавил, что подобные испытания носят штатный характер и планируются в течение нескольких лет.

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