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Военный эксперт усомнился в затяжном конфликте на Украине

Дандыкин: конфликт на Украине не будет долгим, так как ВСУ не хватит ресурсов
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Конфликт на Украине не затянется на долгие годы, поскольку Киеву не хватит ресурсов и поддержки спонсоров. Об этом «Известиям» 2 ноября заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что конфликт зашел в тупик, а риск «позиционной войны на истощение» заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство.

«Классический пример позиционной войны — это Первая мировая война на русском фронте, когда мы стояли в обороне, и немцы напротив нас, артиллерийские обстрелы <…>. Сейчас он (Залужный. — Ред.) надеется на то, что это будут годы, что они уйдут в глухую оборону, но у нас активная сейчас оборона. Я думаю, что он прав в том, что для Украины произойдет истощение ресурсов, но не прав в том, что это затянется на годы. Для него и для киевского режима, и для всех, кто сейчас там находится, закончится всё гораздо раньше», — считает Дандыкин.

Кроме того, по словам военного эксперта, ведение боевых действий не зависит от президента Украины Владимира Зеленского, так как все решения принимаются на Западе.

«От Зеленского ничего не зависит, потому что решения принимаются в Вашингтоне, в Лондоне. Как они скажут, так оно и будет. Если они сказали «до последнего украинца» — значит, так оно и будет. Это фигуры, которыми раньше восхищались, потому что надо было восхищаться. Сейчас внимания меньше уделяется, потому что нет значимых успехов. <…> Сейчас всё по-другому складывается. Так или иначе они сами признают, что даже с учетом всех поставок западного оружия и всего остального ничего не получается», — отметил капитан первого ранга запаса.

Исходя из этого, подчеркнул Дандыкин, конфликт, ведение которого украинская сторона представляет себе на протяжении долгих лет, не будет продолжительным, так как ВСУ не хватит ресурсов и поддержки со стороны спонсоров.

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Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.

Еще 23 октября бывший морпех армии США Брайан Берлетик указал, что ВСУ использовали свои последние резервы в проведении контрнаступления, но это не помогло достичь успехов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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