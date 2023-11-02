Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Мир
В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал разговор действующего премьера страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом «провалом планетарного масштаба».

На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) в среду, 1 ноября, Конте отметил, что неприятно было узнать о том, что протоколы безопасности итальянского правительства оказалось так легко обойти. Между тем, подчеркнул он, содержание разговора смутило его еще больше. В ходе беседы с пранкерами Мелони призналась, что не справляется с проблемой нелегальных мигрантов, отмечает телеканал «360».

«Еще более неприемлемо», по словам Конте, оказалось выяснить, что Мелони оценивает конфликт на Украине не в тех выражениях, какими пользуется в публичных выступлениях, а в противоположных, пишет ИА «Регнум». В разговоре с пранкерами премьер заявила, что считает только переговоры выходом из ситуации. По словам Конте, Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». В то же время она продолжает поставлять Украине оружие, при этом осознавая необходимость поиска другого выхода, отмечает сайт kp.ru.

«За эту трусость расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего жертвы этого конфликта», — приводит слова Конти RT.

Рим на каникулы: зачем премьер Италии приехала в Вашингтон
И почему во главе угла переговоров с Байденом оказался Китай

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели разговор с Мелони, представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. Итальянский премьер заявила о «сильной усталости со всех сторон» от украинского кризиса, отмечает НСН.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — приводит слова Мелони телеканал «Звезда».

У общественности на Западе — схожие настроения. Менее половины американцев выступают за то, чтобы Вашингтон наращивал поставки вооружений Киеву.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023