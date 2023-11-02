Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал разговор действующего премьера страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом «провалом планетарного масштаба».

На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) в среду, 1 ноября, Конте отметил, что неприятно было узнать о том, что протоколы безопасности итальянского правительства оказалось так легко обойти. Между тем, подчеркнул он, содержание разговора смутило его еще больше. В ходе беседы с пранкерами Мелони призналась, что не справляется с проблемой нелегальных мигрантов, отмечает телеканал «360».

«Еще более неприемлемо», по словам Конте, оказалось выяснить, что Мелони оценивает конфликт на Украине не в тех выражениях, какими пользуется в публичных выступлениях, а в противоположных, пишет ИА «Регнум». В разговоре с пранкерами премьер заявила, что считает только переговоры выходом из ситуации. По словам Конте, Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». В то же время она продолжает поставлять Украине оружие, при этом осознавая необходимость поиска другого выхода, отмечает сайт kp.ru.

«За эту трусость расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего жертвы этого конфликта», — приводит слова Конти RT.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели разговор с Мелони, представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. Итальянский премьер заявила о «сильной усталости со всех сторон» от украинского кризиса, отмечает НСН.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — приводит слова Мелони телеканал «Звезда».

У общественности на Западе — схожие настроения. Менее половины американцев выступают за то, чтобы Вашингтон наращивал поставки вооружений Киеву.