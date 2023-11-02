Макрон прогулялся по ночному Самарканду с президентом Узбекистана

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил прогулку по ночному Самарканду в сопровождении узбекского коллеги Шавката Мирзиёева. Об этом 1 ноября рассказала пресс-служба президента Узбекистана.

«Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокий гость был ознакомлен с историей строительства этой жемчужины восточного зодчества, особенностями его уникального декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом», — говорится в сообщении.

Пресс-служба назвала символичным визит Макрона в Регистан, так как он является свидетельством давних французско-узбекских связей.

Макрон и Мирзиёев сделали совместное фото во время прогулки. Также президенты посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шелковый путь».

Переговоры глав государств состоятся 2 ноября.

До этого, 1 ноября, Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан для встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры двух государств планировали провести переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудить вопросы международной и региональной ситуации.