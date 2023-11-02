Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд

Командир вертолета, сгоревшего под Магаданом в 2022 году, направится под суд. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры в четверг, 2 ноября.

«Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета. Он обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2022 года командир вертолета Ми-8 совершил перелет с перевозкой груза из населенного пункта Палатка в район рудника «Нявленга» Магаданской области. Когда воздушное судно заходило на посадку, над площадкой возник воздушный вихрь. В подобных случаях полагается перенаправить вертолет на второй круг. Однако командир принял решение сажать судно с первой попытки.

В результате транспорт попал в воздушный поток и столкнулся с одной из построек на земле, что привело к падению и последующему возгоранию вертолета.

Воздушное судно полностью выгорело. Один член экипажа и еще двое пассажиров получили травмы и ожоги. Погибших не оказалось: все пострадавшие успели вовремя покинуть загоревшийся вертолет. В результате произошедшего собственнику транспорта был причинен ущерб на сумму 67 млн рублей.

Обвиняемый в нарушении правил безопасности командир вертолета полностью признал свою вину. Теперь он ожидает судебного заседания, которое должно состояться в Магаданском городском суде.

Максимальное наказание за преступление, в котором обвиняется командир воздушного судна, составляет два года лишения свободы.

Ми-8Т 19 декабря совершил аварийную посадку в Магаданской области. По словам источника «Известий», инцидент произошел на площадке «Нявленга» в Ольском районе. При посадке воздушное судно задело строительный вагончик, опрокинулось и загорелось. Эксплуатантом вертолета является ООО «Поляр-Авиа», судно совершало рейс по доставке продуктов питания и запасных частей к технике.