Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8Т 19 декабря совершил аварийную посадку в Магаданской области, машина полностью сгорела.

По словам источника «Известий», инцидент произошел на площадке «Нявленга» в Ольском районе. При посадке воздушное судно задело строительный вагончик, опрокинулось и загорелось.

На борту находились три человека, один из них пострадал.

Эксплуатантом вертолета является ООО «Поляр-Авиа», судно совершало рейс по доставке продуктов питания и запасных частей к технике.

По факту происшествия транспортная прокуратура Магаданской области проводит проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, говорится на сайте ведомства.

Ранее, 16 декабря, уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-171Е в Бурятии.