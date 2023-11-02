В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране. Это на 19,1 млн (16%) больше, чем за тот же период прошлого года, следует из оперативных данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Такие оценки подтвердили и в Минэкономразвития.

С каждым годом всё больше туристов делают выбор в пользу путешествий по России, констатировал в беседе с «Известиями» также и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, наибольший темп роста числа туристов, остановившихся в гостиницах, отмечен на Северном Кавказе: за девять месяцев — на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за этот период в коллективных средствах размещения остановились 59,7 млн туристов, рост составил почти 18%, сказал он. В лидерах — Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Дагестан. В Сибири лидирует Республика Алтай.

Рост турпотока по стране превысил ожидания некоторых экспертов — например, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) ориентировались на 10–12%, сообщил «Известиям» президент организации Илья Уманский.

«На мой взгляд, всплеск интереса к внутреннему туризму связан с расширением предложения на рынке и значительным подорожанием туров за границу. Кроме того, в этом году в России задержалось лето, что позволило продлить туристический сезон», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

К морю поездок: турпоток по России за год вырос на 16%