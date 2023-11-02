Украинские боевики за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 155 боеприпасов. Об этом 2 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в т.ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском ― 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на светлодарском ― один обстрел из артиллерии 155 мм, на ясиноватском ― один обстрел из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате обстрелов погибла девушка в Куйбышевском районе Донецка, еще четыре человека были ранены в Кировском и Петровском районах республиканского центра.

По информации СЦКК, из-за обстрелов ВСУ пострадали девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в селе Луганском.

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Луганское, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица города Донецка (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», ― рассказали в представительстве.

31 октября съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Троих корреспондентов доставили в больницу. Ранее в тот день военкор «Известий» Алексей Полторанин, которого впоследствии ранило, передал информацию об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка.

Следственный комитет РФ намерен расследовать удары ВСУ по Буденновскому району Донецка, при которых пострадали в том числе журналисты «Известий» и еще один человек погиб. Следователи установят круг причастных к совершению преступлений лиц.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.