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Еще четыре российских города могут внести в перечень экологически неблагополучных

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В состав федерального проекта «Чистый воздух» предложили внести новые города с острой проблемой промышленных выбросов — речь о Курске, Туле, Рязани и Серпухове. С такой инициативой выступили в докладе экологи общественного совета при Минприроды, документ будет опубликован 2 ноября, выяснили «Известия».

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«В список […] не вошел ряд городов Центрального федерального округа, в которых также по данным государственной системы наблюдения Росгидромета отмечается высокий уровень загрязнения атмосферы», — говорится в докладе.

Федеральный проект «Чистый воздух» (входит в состав национального проекта «Экология») стартовал в России в 2019 году. Изначально для его реализации в 12 городах, расположенных в разных регионах страны, проводился эксперимент по квотированию выбросов. С 1 сентября 2023-го число участников федпроекта достигло 41 (к эксперименту подключились еще 29 городов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока).

Главная задача проекта — снижение там выбросов загрязняющих веществ на 20% к 2024 году и на 50% к 2030-му. Участие в нем позволяет городам получать субсидии на экологизацию промышленности в обмен на гарантии снижения объема выбросов. За несоблюдение установленных квот заводам грозят оборотные штрафы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На выбросы: еще четыре города могут внести в перечень экологически неблагополучных

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