В Рязани застрелили главу отделения службы судебных приставов

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области застрелили в региональном центре. Об этом 2 ноября сообщает источник «Известий».

«Ему несколько раз выстрелил в голову человек в маске. Потом преступник убежал», ― заявил собеседник.

По информации следственного управления СК РФ по Рязанской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В мае 45-летнему жителю Новокузнецка Артему Пакалову вынесли приговор по уголовному делу об убийстве судебного пристава. Утром 16 января 2020 года мужчина с ружьем пришел в судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина выстрелил, убив его. Затем подозреваемый выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.