В РФ подготовили проект о приостановке налоговых соглашений с недружественными странами

РФ законодательно закрепляет частичную приостановку налоговых соглашений с недружественными странами. Это касается, например, США и государств Евросоюза. Всего подготовленный Минфином и МИД России законопроект (есть в распоряжении «Известий») затрагивает 38 стран.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала документ. В ее заключении говорится, что документ согласован с Минэкономразвития и Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

В пресс-службе правительства рассказали, что законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина, а затем внесен в Госдуму «в установленные сроки». Как уточнил источник «Известий» в российском парламенте, это произойдет до конца января 2024 года.

Президент России Владимир Путин в августе подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами. Он поручил правительству внести в Думу соответствующий законопроект.

«Российское законодательство дает возможность президенту приостановить действие международных договоров, однако требует информирования Совета Федерации и Государственной Думы и внесения в Думу соответствующего законопроекта. Законодательство также предусматривает возможность возобновления действия соглашения, если Госдума отклонит проект федерального закона о приостановлении действия международного договора РФ», — подчеркнул партнер и руководитель налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Сергей Жестков.

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Ответ на действия: РФ законом закрепляет приостановку налоговых соглашений с 38 странами