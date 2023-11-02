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У самолета компании «Белавиа» лопнуло колесо при посадке в Минске

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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У самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании «Белавиа» при посадке в аэропорту Минска в среду, 1 ноября, лопнуло колесо.

По информации источника «Известий», самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу (ВПП). Борт выполнял рейс из Стамбула. Перед посадкой он выполнил проход над полосой на высоте 275 м и ушел в зону ожидания, где выполнил несколько кругов, после чего совершил посадку.

Пассажиров эвакуировали. В результате инцидента из Минска не мог вылететь самолет компании «Победа» с рейсом в Москву. Один прибывающий рейс уже был переведен на запасной аэродром в Гомеле.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что пассажиры не могут вылететь с кубинского курорта из-за задержки рейса. Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам, а затем из-за окончания рабочего времени экипажа. Он отметил, что продолжительность задержки рейса составит не более 10 часов.

Позже один из пассажиров рассказал «Известиям», что ожидание рейса составляет почти 14 часов. При этом он указал, что за все время людям предоставили только две бутылки воды и один бутерброд.

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