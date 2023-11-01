Пассажир рассказал о 14-часовом ожидании рейса с Кубы в Москву

Ожидание рейса авиакомпании «Россия» из кубинского Варадеро в Москву составляет почти 14 часов. Об этом 1 ноября «Известиям» рассказал один из пассажиров по имени Александр.

«В аэропорту уже ближе к 14 часам. Горячего питания нет, дали за всё время две бутылки воды и один бутерброд сомнительного качества. На вопросы, когда полет, что с самолетом, где экипаж, что вообще происходит, представитель не отвечает ничего», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что пассажирам не удалось пообщаться с представителем местных властей, они ночуют в аэропорту без связи и интернета.

В авиакомпании «Россия» объяснили, что задержка вызвана техническими причинами и необходимостью дать отдых экипажу.

«Вылет рейса 6928 из Варадеро в Москву был отложен по техническим причинам. Из-за длительного полетного времени после устранения неисправности рабочее время экипажа окончилось. Экипаж был доставлен в гостиницу, где ему предоставили обязательный отдых. Пассажирам будут предоставлены напитки и горячее питание. Общая продолжительность задержки рейса составит около 10 часов», — сообщил пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков.

Ранее в этот день сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Россия» не могут вылететь из Варадеро в Москву из-за задержки рейса. Вылет ожидают около 400 человек. Пассажирка по имени Алена пожаловалась на скудное питание и невозможность купить что-либо по российским картам.