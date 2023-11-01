Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Пассажиры не могут вылететь с Кубы в Москву из-за задержки рейса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиры авиакомпании «Россия» не могут вылететь с кубинского курорта Варадеро в Москву из-за задержки рейса. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает источник «Известий».

Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам. Затем из-за длительности перелета с Кубы в Москву «после устранения неисправности рабочее время экипажа окончилось». Так, члены команды воздушного судна отправились в гостиницу для отдыха.

Он также указал, что «общая продолжительность задержки рейса составит около 10 часов», а пассажирам предоставят напитки и питание.

«Да, была вода после двух часов задержки, и был сандвич холодный с холодной бутылкой воды после пяти часов задержки. На данный момент задержка рейса уже более 10 часов. Больше ничего не давали, ни воды, ни еды. В аэропорту ничего не купить, всё закрыто, российские карты не работают», — рассказала «Известиям» пассажирка Алена.

Девушка также отметила, что отслеживание задержек рейса ведется по онлайн-табло Шереметьево, а вылет переносят каждый час на час. Представитель авиакомпании исчез, когда раздал сандвичи, дополнила она. Алена также обратила внимание, что туристы вынуждены лежать на креслах в зале ожидания.

По данным портала Tourdom.ru, вылет с Кубы ожидают около 400 человек.

Рейс-контроль: авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов
Какие еще организации столкнутся с надзором и когда вступают в силу новые правила

Ранее, 2 октября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в турецкую Анталью, вернулся в аэропорт из-за проблем в работе системы кондиционирования. В пресс-службе отметили, что вернувшееся в аэропорт воздушное судно было заменено другим, после чего рейс вылетел из Москвы и в 14:53 успешно приземлился в аэропорту Антальи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023