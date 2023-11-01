Пассажиры не могут вылететь с Кубы в Москву из-за задержки рейса

Пассажиры авиакомпании «Россия» не могут вылететь с кубинского курорта Варадеро в Москву из-за задержки рейса. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает источник «Известий».

Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам. Затем из-за длительности перелета с Кубы в Москву «после устранения неисправности рабочее время экипажа окончилось». Так, члены команды воздушного судна отправились в гостиницу для отдыха.

Он также указал, что «общая продолжительность задержки рейса составит около 10 часов», а пассажирам предоставят напитки и питание.

«Да, была вода после двух часов задержки, и был сандвич холодный с холодной бутылкой воды после пяти часов задержки. На данный момент задержка рейса уже более 10 часов. Больше ничего не давали, ни воды, ни еды. В аэропорту ничего не купить, всё закрыто, российские карты не работают», — рассказала «Известиям» пассажирка Алена.

Девушка также отметила, что отслеживание задержек рейса ведется по онлайн-табло Шереметьево, а вылет переносят каждый час на час. Представитель авиакомпании исчез, когда раздал сандвичи, дополнила она. Алена также обратила внимание, что туристы вынуждены лежать на креслах в зале ожидания.

По данным портала Tourdom.ru, вылет с Кубы ожидают около 400 человек.

Ранее, 2 октября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в турецкую Анталью, вернулся в аэропорт из-за проблем в работе системы кондиционирования. В пресс-службе отметили, что вернувшееся в аэропорт воздушное судно было заменено другим, после чего рейс вылетел из Москвы и в 14:53 успешно приземлился в аэропорту Антальи.