Публикация в американском журнале Time о негативных настроениях в офисе президента Украины Владимира Зеленского и о том, что командиры воинских подразделений отказались от выполнения его приказов на передовой, говорит о значительном падении его рейтинга. Об этом 1 ноября заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1».

«Вместо потока давящей пропаганды сегодня идет достаточно серьезная растерянность. Нужно понимать, что это значит в структуре власти Украины. Выход публикации Time — это удар по «полю» Зеленского», — сказал дипломат.

По его мнению, в Киеве, в правящих украинских кругах начнется «охота на ведьм» после публикации. Будут не только искать источники, рассказавшие Time о происходящем, но и заниматься обвалом рейтинга украинской власти.

«Результат появился не благодаря Time, а благодаря провалившемуся контрнаступлению, отказу западников активно поддерживать Украину», — заключил он.

Ранее, 30 октября, американское издание сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют даже прямые приказы о наступлении из офиса Зеленского. По словам неназванного источника, военные хотят обороняться, сидя в окопах. Но так победить нельзя, признался он.

Также публичной стала информация о том, что Зеленский планирует уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление. Они должны быть привлечены к ответственности за медленное продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинская сторона предпринимает попытки атаки на территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.