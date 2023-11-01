В России впервые введут за год более 50 млн кв. м многоквартирного жилья
Объем ввода многоквартирных домов в России впервые превысит 50 млн кв. м за год. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, сообщает телеканал «Известия». Показатель превышает результаты за аналогичный период прошлого года на 0,7%. Также ведомство хочет сохранить тенденции жилищного строительства в значениях не ниже прошлого года.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.