В России впервые введут за год более 50 млн кв. м многоквартирного жилья

В России впервые введут за год более 50 млн кв. м многоквартирного жилья

2023-11-01 20:22:18

2023-11-01 20:22:18

2023-11-01 20:22:18

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru