Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в среду, 1 ноября, призвал признать провал украинского контрнаступления и поражение президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленскому конец, и пришло время сказать это и подвести итоги: хватит посылать оружие и миллиарды!» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо также приложил к сообщению скриншот статьи издания The Telegraph с заголовком «Контрнаступление Украины застопорилось. Запад должен готовиться к унижению».

«Англосаксонская пресса зачастую гораздо более откровенна и честна, чем французская!» — прокомментировал статью французский политик.

30 октября американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.