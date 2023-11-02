Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах

В преддверии новогодних праздников Роскачество провело исследование 22 торговых марок шпротов в масле массового сегмента, чтобы оценить, зависит ли цена от качества продукции. В ходе проверок были выявлены нарушения: специалисты обнаружили фальсификат.

В исследовании были консервы с маркировкой о том, что их изготовили из балтийской кильки (17 брендов), из каспийской кильки (три наименования). Экспертиза показала, что производители торговых марок «Русский рыбный мир», «Красная цена» и «Морская радуга» заменили балтийскую кильку на кильку каспийскую (или тюльку), еще два производителя Fish House и Spiro положили салаку и тюльку вместо балтийской кильки.

В пресс-службе X5 Group (бренд «Красная цена») «Известиям» сказали, что в ходе дополнительной внутренней проверки было установлено, что производитель поставлял продукцию, которая не соответствует указанному составу. К поставщику применены дисциплинарные меры — выставлен штраф, а также все товары от этого производителя находятся на усиленном мониторинге, заметили в компании.

В компания «Спиро Групп» (бренд Spiro) отметили, что подмена вида рыбы произошла на предприятии «Пролив», которое должно было изготовить шпроты в масле из балтийской кильки. Такую подмену в готовом продукте выявить сложно, особенно когда речь идет о схожей продукции из одного семейства, как килька и тюлька. Только дорогостоящий ДНК-тест может определить недобросовестного производителя, но не у всех поставщиков есть возможность проводить подобное исследования каждой партии консервов.

«Мы заботимся о репутации нашего бренда, поэтому теперь будем еще внимательнее отбирать производителей и поставщиков, проводить регулярные лабораторные проверки», — заверили в компании.

Другие производители на запрос «Известий» не ответили.

При этом в ходе проверок эксперты Российской системы качества определили и высококачественную продукцию — это торговые марки «За Родину» и «Наш промысел». Именно эта продукция соответствовала не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам Роскачества.

Четыре торговые марки («5 морей», «Дикое море», «Ультрамарин» и «Торговый Дом МС») соответствуют всем обязательным требованиям, но не дотягивают до опережающих стандартов, добавили аналитики.

Руководитель Роскачества Максим Протасов еще 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал «Известиям», что эксперты проверят на соответствие заявленным характеристикам достаточно серьезный набор категорий продуктов, в том числе сметану, рыбные консервы и пельмени. Он уточнил, что правительством утверждается более 50 товарных категорий в год для исследования. Протасов также добавил, что в фокусе внимания специалистов и потребителей остаются молочные продукты, и при этом их качество в последние годы улучшилось.