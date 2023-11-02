Реклама
Прямой эфир
Общество
Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах
Мир
Филиппины сообщили о готовности запустить прямые рейсы из РФ
Мир
Минюст США сообщил об аресте четырех россиян по обвинению в экспорте товаров
Мир
ЦАХАЛ нанесла удары по стратегическим пунктам «Хезболлы»
Мир
Министр обороны Израиля заявил о твердом намерении победить ХАМАС
Мир
У самолета компании «Белавиа» лопнуло колесо при посадке в Минске
Мир
ФРГ направила Украине с начала СВО вооружений на €4,2 млрд
Мир
Минобороны Британии оценило эффективность российского дрона «Ланцет»
Мир
ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту и укрытию террористов в Сирии
Политика
Посол РФ в Израиле озвучил количество ждущих эвакуации из Газы россиян
Мир
Прокуратура Франции предъявила олигарху Кузьмичеву обвинения в отмывании денег
Экономика
Федеральная резервная система США оставила максимальную с 2001 года ставку 5,25-5,5%
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 8,7 тыс. человек

Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии новогодних праздников Роскачество провело исследование 22 торговых марок шпротов в масле массового сегмента, чтобы оценить, зависит ли цена от качества продукции. В ходе проверок были выявлены нарушения: специалисты обнаружили фальсификат.

В исследовании были консервы с маркировкой о том, что их изготовили из балтийской кильки (17 брендов), из каспийской кильки (три наименования). Экспертиза показала, что производители торговых марок «Русский рыбный мир», «Красная цена» и «Морская радуга» заменили балтийскую кильку на кильку каспийскую (или тюльку), еще два производителя Fish House и Spiro положили салаку и тюльку вместо балтийской кильки.

В пресс-службе X5 Group (бренд «Красная цена») «Известиям» сказали, что в ходе дополнительной внутренней проверки было установлено, что производитель поставлял продукцию, которая не соответствует указанному составу. К поставщику применены дисциплинарные меры — выставлен штраф, а также все товары от этого производителя находятся на усиленном мониторинге, заметили в компании.

В компания «Спиро Групп» (бренд Spiro) отметили, что подмена вида рыбы произошла на предприятии «Пролив», которое должно было изготовить шпроты в масле из балтийской кильки. Такую подмену в готовом продукте выявить сложно, особенно когда речь идет о схожей продукции из одного семейства, как килька и тюлька. Только дорогостоящий ДНК-тест может определить недобросовестного производителя, но не у всех поставщиков есть возможность проводить подобное исследования каждой партии консервов.

«Мы заботимся о репутации нашего бренда, поэтому теперь будем еще внимательнее отбирать производителей и поставщиков, проводить регулярные лабораторные проверки», — заверили в компании.

Другие производители на запрос «Известий» не ответили.

При этом в ходе проверок эксперты Российской системы качества определили и высококачественную продукцию — это торговые марки «За Родину» и «Наш промысел». Именно эта продукция соответствовала не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам Роскачества.

Четыре торговые марки («5 морей», «Дикое море», «Ультрамарин» и «Торговый Дом МС») соответствуют всем обязательным требованиям, но не дотягивают до опережающих стандартов, добавили аналитики.

Соблюсти этикетку: в РФ выявили тысячи магазинов с фальсификатом молока и воды
Правоохранителей просят изъять из продаж немаркированную продукцию

Руководитель Роскачества Максим Протасов еще 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал «Известиям», что эксперты проверят на соответствие заявленным характеристикам достаточно серьезный набор категорий продуктов, в том числе сметану, рыбные консервы и пельмени. Он уточнил, что правительством утверждается более 50 товарных категорий в год для исследования. Протасов также добавил, что в фокусе внимания специалистов и потребителей остаются молочные продукты, и при этом их качество в последние годы улучшилось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023