Роскачество планирует проверить сметану, рыбные консервы и пельмени

В ближайшее время Роскачество планирует проверить на соответствие заявленным характеристикам серьезный набор категорий продуктов, в том числе сметану, рыбные консервы и пельмени. Об этом в среду, 14 июня, рассказал руководитель ведомства Максим Протасов в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вы знаете, что правительством утверждается более 50 товарных категорий в год для исследования Роскачеством, поэтому достаточно серьезный набор категорий будет исследован, но из того, о чем мы, наверное, можем уже сейчас сказать — сметана», — рассказал он журналистам.

Протасов напомнил, что категория молочных продуктов остается постоянно в фокусе внимания не только специалистов, но и потребителей. В то же время, по его словам, качество этих продуктов в последние годы улучшилось.

«Да, и это лидер по количеству запросов у нас и на порталах мобильного приложения в социальной сети Роскачества. Поэтому сметана, и значит следующее, что я могу сказать, — это рыбные консервы», — продолжил руководитель системы качества.

Он предупредил, что специалисты изучат качество шпрот по цене, возможно, ниже себестоимости. Кроме того, эксперты изучат качество пельменей в российских магазинах.

«Вы помните, что в прошлом исследований этой товарной категории было выявлено два основных нарушения, первое — это недостаточное количество мяса, по ГОСТу там должно быть не менее 50% от веса пельменей составлять мясо, достаточно много производителей экономили», — продолжил Протасов.

Он напомнил, что второй проблемой стали нарушения хранения и транспортировки этого товара.

В конце мая в Роскачестве рассказали «Известиям», что в 15% исследованного эскимо обнаружены фитостерины, такая продукция не может называться пломбиром и является фальсификатом. Речь шла о товарах трех торговых марок: «Лента», «Мишка на полюсе» и «Филевский пломбир».