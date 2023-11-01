Казахстан и РФ договорились расширять авиасообщение и увеличить перевозки
Казахстан и Россия договорились расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами. Об этом 1 ноября сообщается на сайте правительства республики
Решение было принято по итогам заседания в Туркестане межправительственной казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству под председательством вице-премьеров Серика Жумангарина и Алексея Оверчука.
На заседании стороны обратили внимание на важность расширения взаимодействия в области логистики.
«В планах — увеличение транзитных перевозок по территории двух стран, совместное развитие автодорожной инфраструктуры и модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе», — сказано в сообщении.
Кроме того, страны договорились взаимно расширять авиасообщение.
Ранее, 25 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне.
29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал он.