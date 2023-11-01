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Казахстан и РФ договорились расширять авиасообщение и увеличить перевозки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Казахстан и Россия договорились расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами. Об этом 1 ноября сообщается на сайте правительства республики

Решение было принято по итогам заседания в Туркестане межправительственной казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству под председательством вице-премьеров Серика Жумангарина и Алексея Оверчука.

На заседании стороны обратили внимание на важность расширения взаимодействия в области логистики.

«В планах — увеличение транзитных перевозок по территории двух стран, совместное развитие автодорожной инфраструктуры и модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе», — сказано в сообщении.

Кроме того, страны договорились взаимно расширять авиасообщение.

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