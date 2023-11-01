Белорусский политик отреагировал на сосредоточение солдат ВСУ на границе

Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе прокомментировал «Известиям» 1 ноября сообщение о сосредоточении 120 тыс. украинских солдат на границе с республикой.

По словам Думбадзе, со стороны Белоруссии никогда не исходило угрозы, при этом республика полностью готова себя оборонять.

«Они, пока еще не поздно, должны всё взвесить. Сегодня они уже увидели, что мировое сообщество устало от этой темы, а мы всегда призывали к миру, мы всегда говорили о том, что в славянской семье, если наступила беда, то мы должны сами с этим разбираться — ни в коем случае никого не просить со стороны. Вот эти советчики [западные] так называемые довели до такой катастрофической ситуации», — заявил политик.

Он также указал на готовность республики к любым провокациям.

«Мы готовы к любой, какая бы ни была, провокации. Ее, конечно же, лучше всего избежать, но этим нас они не запугают. Мы не из робкого десятка, раз, и, во-вторых, всё делаем для того, чтобы сохранить какой бы ни был этот хрупкий мир, но сохранить его», — резюмировал Думбадзе.

Ранее в среду председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что против республики сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из которых 17 тыс. человек усилили охрану госграницы.

Он уточнил, что киевский режим использует приграничные районы как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины продолжают мелкие провокации: вывешивают флаги, включают гимн, пытаются испортить пограничные знаки.

При этом еще в сентябре в Белоруссии были задержаны участники трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. В частности, они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах республики. Задержанных доставили в СИЗО КГБ, где они дали признательные показания. Преступники могли готовить диверсии и теракты для дестабилизации ситуации в стране во время учений Организации Договора о коллективной безопасности, прошедших с 1 по 6 сентября.