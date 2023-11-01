В Кузбассе рабочего насмерть засыпало углем

Рабочего засыпало углем при погрузке в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Кемеровской области в среду, 1 ноября.

По предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 29 октября на одном из угольных предприятий региона.

«При выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой», — цитирует сообщение ведомства НСН.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности производственных объектов, повлекшем смерть по неосторожности.

По факту ЧП проводится проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Ранее, 10 октября, на территории шахты «Ерунаковская» в Кемеровской области произошел пожар.

Один человек пострадал при взрыве в шахте в Кузбассе, передает RT.