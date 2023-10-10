В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте

В Кемеровской области на шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар. Об этом 10 октября сообщил источник «Известий».

Возгорание произошло на поверхности резервного реграционного короба.

«Он резервный, поэтому на работу шахты не влияет. Пострадал один сварщик», — сообщил источник.

Работа шахты была приостановлена, горняков подняли на поверхность.

Ранее, 16 сентября, работников сразу нескольких шахт эвакуировали в Кузбассе из-за аварии на трансформаторной подстанции. Пострадавших в результате инцидента не было.