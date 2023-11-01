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Режиссер Воробьев рассказал о сериале «Банда ЗИГ ЗАГ»

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Фото: KION
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В среду, 1 ноября, на онлайн-платформе KION состоится премьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ», который расскажет о действиях одноименной группировки, терроризирующей осажденный Ленинград. Кинокритик Николай Никулин рассказал, чем зрителей удивит новый сериал.

«Банда ЗИГ ЗАГ» — детектив, основанный на реальных событиях зимы 1941 года в блокадном Ленинграде. Когда запасы продовольствия иссякли, поставки были заблокированы, а ленинградцы были на грани выживания, в городе появилась банда, промышлявшая мошенничеством и грабежами. Преступники в основном занимались подделкой продовольственных карточек. Название их банды — «ЗИГ ЗАГ» — расшифровывалось как «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера».

Благодаря архивной работе сценаристов Юрия Бессонова и Артемия Королева, ознакомившихся с большим историческим материалом, зрители могут окунуться в атмосферу тех времен, оказаться в криминальном подполье и стать свидетелями героического противостояния преступной группировке.

«В музее блокады Ленинграда есть стенд, посвященный их, так сказать, злодеяниям. Это реальная банда, которая делала фальшивые талоны на продовольствие и таким образом внесла «вклад» в голод», — рассказал режиссер Виталий Воробьев.

Воробьев уже работал над такими проектами, как «Черные бушлаты» и «Десантура» и знает, как развлечь зрителя. Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» сделан в жанре исторического боевика, поэтому, помимо документальнйо основы, здесь сделана ставка и на зрелищность.

Преступников в сериале будут ловить Игорь Петренко в роли сотрудника УгРо Тихона Львова и Александр Устюгов в роли сотрудника контрразведки Феликса Свидерского.

«Погоня за бандитами занимает значительную часть экранного времени. За тем, как Петренко и Устюгов идут за ними по следу, интересно наблюдать — тут и напряжение, и психология», — отметил Никулин.

Сам Петренко рассказал, что в его карьере было много разного серьезного экшена, и удивить его достаточно сложно.

«Мы снимали на колокольне Петропавловской крепости. Было минус 15. А там так все продувается насквозь, и ветер сильный, а у нас битва с главным негодяем… Как мы промерзли там», — поделился актер.

В сериале также снялись актеры Екатерина Вилкова, Дмитрий Куличков, Мария Лисовая и Игорь Трубинер, сыгравший уголовника и диверсанта Федора Кириллова.

«Это очень матерый уголовник, который прошел спецшколу в Абвере. Который возвращается в блокадный Ленинград, для того чтобы выполнять всякие нехорошие задания немцев», — сказал Трубинер.

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Автором идеи создания сериала стал генеральный директор телеканала РЕН ТВ, генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин. Компания Star Media Vision начала съемки восьмисерийного остросюжетного исторического детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» в марте.

Разработке сценария предшествовала серьезная работа, которую по заказу РЕН ТВ провели специалисты — историки, которым был предоставлен доступ к материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На прошлой неделе, 27 октября, в столице состоялась традиционная конференция «Медиабизнес», в ходе которой генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова рассказала о готовящейся премьере «Банды ЗИГ ЗАГ». Впечатлениями о съемках в сериале 31 октября также поделились сами актеры.

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