В Амурской области открыли сезон охоты на кабаргу

Охота на одного самых мелких оленевидных — кабаргу открылась в Амурской области. Добывать этот вид животных можно до 31 января 2024 года, сообщает пресс-служба регионального управления по охране животного мира.

На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 35 тыс. кабарог, пишет ИА Priamurmedia. Большая часть из них обитает на севере Приамурья — в Зейском, Тындинском, Сковородинском округах и Селемджинском районе.

Как отмечает Амурская служба новостей, также этот вид животных можно встретить в Архаринском и Бурейском округах.

Ранее в октябре «Известия» писали, что правила отстрела и отлова животных в заповедниках и нацпарках просят уточнить и закрепить. Такое обращение в Минприроды направил экспертный совет по заповедному делу.