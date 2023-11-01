Рэпер Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в его творчестве

Рэпер, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда, автор нового неофициального гимна специальной военной операции, в беседе с «Известиями» рассказал о том, как тема Донбасса стала лейтмотивом его творчества.

«В Одессе 2014 года мы написали песню, касающуюся этой темы. Она называлась «То, что я должен сказать», как у [актера и композитора] Александра Вертинского. Дальше была песня «Лицо огня», когда уже шла война в Донбассе, то есть я тоже обозначил свою позицию», — рассказал он в среду, 1 ноября.

Исполнитель уже ездил в зону боевых действий, и в его планах — отправиться туда еще раз после музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ, участие в котором стало для Саграды новой ступенью в творчестве.

Кроме того, до конца года рэпер планирует выпустить новый альбом, в который как раз войдет набирающий популярность трек «Камуфляжные времена».

Трек «Камуфляжные времена», посвященный участникам спецоперации РФ и ситуации в Донбассе, вышел 20 октября. На создание произведения, по словам Саграды, его вдохновило интервью одного из военных корреспондентов, который высказал такую мысль: «Знаете, пока мы здесь, вот каждый из нас, кто-то за нас там».

Исполнитель поделился, что он в целом воспринимает происходящее в Донбассе как личную трагедию и что начиная с 2014 года он творчески реагировал на события на Украине, в том числе на майдан, потом на Одессу с Домом профсоюзов, потом на Донбасс.