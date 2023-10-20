Саграда рассказал «Известиям» о посвященной СВО песне «Камуфляжные времена»

Сегодня, 20 октября, вышел новый трек рэпера, фронтмена группы «Соль Земли» Артема Саграды под названием «Камуфляжные времена», который может стать новым неофициальным гимном СВО. «Известия» пообщались с исполнителем и узнали, когда появилась идея создать эту песню и что он хотел ею передать.

«Я воспринимаю всю эту историю как личную трагедию. И первые песни, которые мы писали на эту тему, — это были бесконечные обращения к людям с той стороны. У нас была иллюзия, что мы можем на что-то повлиять, что нас могут услышать», — рассказал Саграда.

Рэпер объяснил, что начиная с 2014 года они творчески реагировали на происходившее на Майдане, потом в Одессе с домом Профсоюзов, потом на ситуацию в Донбассе. А позже, во время съемок передачи «Соль» для РЕН ТВ, он задумался над созданием песни, посвященной спецоперации России на Украине. Так родились «Камуфляжные времена».

«Сам трек состоит из двух куплетов. И в одном куплете можно услышать имена уже павших, тех, кто отдал свои жизни. А в других мы обращаемся в том числе к противнику. Мы уже больше не уговариваем никого одуматься и сложить оружие. Мы говорим, что будем идти до конца», — поделился автор трека.

Саграда отметил, что сейчас, пока бойцы сражаются там, в зоне СВО, каждая песня или клип, посвященная им, — это его вклад в общее дело.

Ранее, 7 октября, рэп-исполнитель Артем Саграда пообщался с учащимися средней школы № 3 города Ростова Великого Ярославской области. На мероприятии прозвучали песни о событиях в Донбассе и российской спецоперации. По признанию самого исполнителя, для него это во многом личная тема, так как его предки — выходцы с Украины.