Реклама
Прямой эфир
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $93 за баррель впервые со 2 октября
Мир
Министр обороны ФРГ не увидел выгод Израиля от атаки на больницу в Газе
Мир
В США сообщили о перехвате эсминцем ВМС ракет из Йемена
Армия
ВКС России уничтожили склад боеприпасов террористов в Сирии
Происшествия
Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Белгородской областью
Мир
Лавров заявил о начале работы над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына
Мир
В Израиле заявили о данном войскам зеленом свете на вход в сектор Газа
Мир
Полиция Финляндии завершила осмотр на месте поврежденного газопровода
Мир
СМИ сообщили о поставке США Израилю предназначавшихся Украине снарядов
Мир
В ХАМАС заявили о готовности к продолжительным боевым действиям с Израилем
Мир
Госдеп назвал причиной взрыва больницы в Газе неудачный запуск ракеты ХАМАС
Мир
МВД Палестины заявило о 18 погибших при обстреле лагеря беженцев в Газе
Мир
СМИ сообщили о скором приказе минобороны Израиля по входу в Газу
Мир
Массовый митинг в поддержку Палестины проходит в Париже

Саграда рассказал «Известиям» о посвященной СВО песне «Камуфляжные времена»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня, 20 октября, вышел новый трек рэпера, фронтмена группы «Соль Земли» Артема Саграды под названием «Камуфляжные времена», который может стать новым неофициальным гимном СВО. «Известия» пообщались с исполнителем и узнали, когда появилась идея создать эту песню и что он хотел ею передать.

«Я воспринимаю всю эту историю как личную трагедию. И первые песни, которые мы писали на эту тему, — это были бесконечные обращения к людям с той стороны. У нас была иллюзия, что мы можем на что-то повлиять, что нас могут услышать», — рассказал Саграда.

Рэпер объяснил, что начиная с 2014 года они творчески реагировали на происходившее на Майдане, потом в Одессе с домом Профсоюзов, потом на ситуацию в Донбассе. А позже, во время съемок передачи «Соль» для РЕН ТВ, он задумался над созданием песни, посвященной спецоперации России на Украине. Так родились «Камуфляжные времена».

«Сам трек состоит из двух куплетов. И в одном куплете можно услышать имена уже павших, тех, кто отдал свои жизни. А в других мы обращаемся в том числе к противнику. Мы уже больше не уговариваем никого одуматься и сложить оружие. Мы говорим, что будем идти до конца», — поделился автор трека.

Саграда отметил, что сейчас, пока бойцы сражаются там, в зоне СВО, каждая песня или клип, посвященная им, — это его вклад в общее дело.

Муз обоз: Юрий Антонов вышел в свет, Bahh Tee & Turken — в «Вегас»
Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни

Ранее, 7 октября, рэп-исполнитель Артем Саграда пообщался с учащимися средней школы № 3 города Ростова Великого Ярославской области. На мероприятии прозвучали песни о событиях в Донбассе и российской спецоперации. По признанию самого исполнителя, для него это во многом личная тема, так как его предки — выходцы с Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023