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Рэпер Артем Саграда выступил перед школьниками в Ростове Великом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский рэп-исполнитель Артем Саграда пообщался с учащимися средней школы № 3 города Ростова Великого Ярославской области.

Музыкант рассказал об интересе к музыке, о ее написании.

Выступить в школе рэпера позвала знакомая, мама которой работает учителем изобразительных искусств. Исполнитель не смог отказать.

Ученики, в особенности старшего возраста, получили удовольствие от концерта, слушали рэпера с интересом. Школьники подарили музыканту нарисованный ими портрет с добрыми пожеланиями.

На мероприятии прозвучали песни о событиях в Донбассе и российской спецоперации. По признанию самого исполнителя, для него это во многом личная тема, так как его предки — выходцы с Украины.

«Всё, что происходило после майдана, находило живой отклик, потому что погибали люди, погибали дети. Русских людей хотели переделать, хотели, чтобы они отказались от своей памяти исторической. Люди за это начали сражаться», — напомнил Саграда.

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По словам ученицы 11-го класса Екатерины, ее тронули тексты исполнителя. Особенно о жизни людей в Донбассе во время конфликта с Киевом. Учитель русского языка и литературы рассказала, что песни Саграды помогли ей прочувствовать всю боль населения Донбасса.

Саграда также объяснил, что решил с помощью музыки порассуждать со школьниками на взрослые темы.

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