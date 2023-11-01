В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту

Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение фейковой информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, рассказали в среду, 1 ноября, в республиканском управлении ФСБ РФ. Задержанные призывали местное население устраивать беспорядки против прибывающих израильтян. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых задержанные рассказывают подробности произошедшего.

Один из задержанных рассказал, что о планах устроить акцию он узнал из группы в мессенджере WhatsApp под названием «Антиевреи».

«Участники обсуждали прилет граждан Израиля, настаивали провести митинг в аэропорту Магас. Потом, 31-го числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что проводить неразрешенные митинги запрещено. И что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии», — рассказал он.

Также задержанный посоветовал не вестись на провокации. Выяснилось, что самолеты из Израиля никогда не совершают перелеты напрямую в Ингушетию, и информация была сфальсифицирована с самого начала.

«Аэропорт Магас не принимает международные рейсы, тем более из Израиля. Прибытие граждан Израиля в Республику Ингушетия не планируется», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии.

Кроме того, по информации ведомства, организаторы подобных демонстраций зачастую находятся в других регионах.

В прошлый раз ситуация подобного плана произошла в аэропорту Махачкалы. Беспорядки в столице Дагестана прошли 29 октября. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, что происходило на месте событий. К зданию пришли несколько тысяч человек с антиизраильскими плакатами, они выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По информации главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников беспорядков и обстоятельства произошедшего.

В ходе совещания на тему попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация в Махачкале инспирирована через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Помимо этого Путин назвал ключом к решению палестино-израильского конфликта создание суверенного палестинского государства.

Такие конфликты возникают на почве обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.