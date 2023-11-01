Реклама
Прямой эфир
Экономика
Финразведка призвала как можно скорее начать регулировать криптовалюты
Мир
СМИ сообщили о размещении Египтом бронетехники у КПП «Рафах»
Мир
Al Arabiya сообщил о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений
Мир
Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультации
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Masters в Париже
Общество
Финразведка выявила схему легализации наркодоходов через дропов на 2,5 млрд рублей
Культура
В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноября
Общество
Иностранцам за 8 месяцев 2023 года выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ
Общество
В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту
Мир
В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября
Мир
В ходе боев на севере Газы погибли двое несовершеннолетних граждан Франции
Культура
Портрет возлюбленной Пикассо продадут на аукционе
Сюжет:

В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение фейковой информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, рассказали в среду, 1 ноября, в республиканском управлении ФСБ РФ. Задержанные призывали местное население устраивать беспорядки против прибывающих израильтян. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых задержанные рассказывают подробности произошедшего.

Один из задержанных рассказал, что о планах устроить акцию он узнал из группы в мессенджере WhatsApp под названием «Антиевреи».

«Участники обсуждали прилет граждан Израиля, настаивали провести митинг в аэропорту Магас. Потом, 31-го числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что проводить неразрешенные митинги запрещено. И что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии», — рассказал он.

Также задержанный посоветовал не вестись на провокации. Выяснилось, что самолеты из Израиля никогда не совершают перелеты напрямую в Ингушетию, и информация была сфальсифицирована с самого начала.

«Аэропорт Магас не принимает международные рейсы, тем более из Израиля. Прибытие граждан Израиля в Республику Ингушетия не планируется», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии.

Кроме того, по информации ведомства, организаторы подобных демонстраций зачастую находятся в других регионах.

Массы в беспорядке: как идет расследование событий в аэропорту Махачкалы
Инцидент в воздушной гавани был срежиссирован с территории Украины, считают представители власти и эксперты

В прошлый раз ситуация подобного плана произошла в аэропорту Махачкалы. Беспорядки в столице Дагестана прошли 29 октября. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, что происходило на месте событий. К зданию пришли несколько тысяч человек с антиизраильскими плакатами, они выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По информации главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников беспорядков и обстоятельства произошедшего.

В ходе совещания на тему попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация в Махачкале инспирирована через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Помимо этого Путин назвал ключом к решению палестино-израильского конфликта создание суверенного палестинского государства.

Такие конфликты возникают на почве обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023