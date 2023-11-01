Глава ФБР заявил о подготовке Ираном покушений на чиновников США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй во вторник, 31 октября, на слушаниях в комитете сената обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников.

«Будучи крупнейшим в мире государством — спонсором терроризма, иранцы прямо или путем вербовки преступников планировали покушения на [иранских] диссидентов и высокопоставленных нынешних и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле», — цитирует его ТАСС.

По словам директора ФБР, ливанская организация «Хезболла», которую он назвал «главным стратегическим партнером Ирана», имеет многолетний опыт действий внутри США, в том числе занимается шпионажем и получением денежных средств.

Ранее в этот день Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы Пентагона, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Днем ранее американская база на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. 28 октября военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии также была атакована беспилотниками (БПЛА). Это привело к взрывам внутри базы.

До этого, 27 октября, Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА. В результате ударов 26 октября по объектам, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.