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В Волновахе в частном доме нашли застреленными девять человек

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Девять человек, включая двоих детей, найдены застреленными в частом доме в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как уточнили в СК, в настоящий момент следственными органами устанавливаются обстоятельства убийства.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, в том числе малолетних»).

Соседи погибших рассказали корреспонденту «Известий» Евгению Быковскому, что в момент нападения люди отмечали день рождения. Предположительно, убийца использовал глушитель, поскольку звуки выстрелов ночью никто не слышал.

Ранее, 3 октября, суд ДНР приговорил трех боевиков украинского национального полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) к 22 годам колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак украинских военных.

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