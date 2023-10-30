Россияне будут отдыхать три дня после рабочей недели
Россиян ожидают трехдневные выходные с 4 по 6 ноября после наступающей рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства. Данная информация следует из производственного календаря, который был утвержден постановлением правительства РФ.
Кроме того, рабочий день в пятницу, 3 ноября, буде сокращен на один час.
Отмечается, что выходной в связи с празднованием Дня народного единства, отмечающегося в субботу, 4 ноября, будет перенесен на понедельник, вследствие чего 6 ноября также станет выходным днем.
Государственный праздник День народного единства отмечается 4 ноября, в этот день всем жителям страны, в том числе школьникам, положен выходной. Сам праздник был учрежден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени.
20 октября директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», выгодно ли брать отпуск, чтобы продлить отдых на ноябрьских праздниках. Несмотря на дополнительные выходные, ноябрь не относится к невыгодным месяцам для отпуска, в нем будет 21 рабочий день, поэтому сумма отпускных не будет сильно отличаться от других обычных месяцев.
19 октября стало известно, что наиболее популярным направлением у Россиян на ноябрьские праздники в 2023 году являются курорты Краснодарского края, Кавказа и Тюменской области. Так, на курорты Краснодарского края пришлось 44% бронирований, а самым популярным местом в регионе стал Сочи. Из них около 70% бронирований пришлось на прибрежные отели, а 30% — на горный кластер Сочи.