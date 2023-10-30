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Эксперт объяснил причину попыток ВФУ высадиться на левом берегу Днепра

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Доклады украинского командования о том, что их силы находятся на левом берегу Днепра, позволяет создавать видимость того, что Украина по-прежнему сохраняет инициативу в зоне СВО. Это в свою очередь важно ВФУ с точки зрения пропаганды, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«В реальности сейчас там украинских боевиков единицы, и они никак не могут наступать или предпринимать какие-либо действия, кроме как обороняться. Все их попытки форсировать Днепр пресекались и будут пресекаться российскими военнослужащими», — отметил он.

Так эксперт прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что за субботу и воскресенье ВФУ попытались сосредоточить войска для форсирования Днепра. Основное направление удара, вероятно, было в районе Каховки. Как отметили собеседники «Известий», по местам сосредоточения украинских боевиков был нанесен комбинированный удар самолетами ВКС и оперативно-тактическими ракетами. В настоящее время противник подготовку к высадке остановил.

По словам Владислава Шурыгина, действия вооруженных формирований Украины на херсонском направлении отвлекают наши силы, но не большие. ВС РФ не использует здесь активно пехоту, а вот артиллерия и авиация работает постоянно.

За двое суток — 28 и 29 октября — в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1190 бойцов ВФУ и 62 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Речная болезнь: ВФУ не оставляют попыток форсировать Днепр

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