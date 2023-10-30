Азаров рассказал о поиске США кандидатур на пост президента Украины

США занимаются подбором нового кандидата на пост президента Украины, поскольку видят, что действующий режим неэффективен, заявил «Известиям» бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

США вкладывают большие средства в киевский режим, направляют современные виды вооружений, но Вашингтон не видит ощутимых результатов, считает экс-премьер Украины.

«В настоящее время в глубине таких инстанций, как Госдеп, Совет национальной безопасности, администрация президента Джо Байдена, наверняка идут расчеты и подбор — иначе бы не появился никакой Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье. — Ред.), не пытались бы найти какого-то военного кандидата, чем они сейчас усиленно занимаются», — отметил Азаров.

По его оценке, бывший президент Украины Петр Порошенко не станет выдвигать свою кандидатуру, пока не получит одобрение Вашингтона.

«Нужен ли американцам Порошенко — большой знак вопроса. Я думаю, что не нужен — это отработанный материал. Они понимают, что это насквозь коррумпированный, абсолютно неэффективный менеджер с точки зрения проведения в жизнь интересов американцев», — полагает Азаров.

В конце августа Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы президента. По закону выборы невозможны, пока в стране действует военное положение. В конце июля Верховная рада продлила этот режим до 15 ноября. Согласно Конституции, выборы главы государства должны состояться 31 марта 2024 года.

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