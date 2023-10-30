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Матч между «Марселем» и «Лионом» отменили из-за беспорядков

Игра «Марсель» – «Лион» перенесена после нападения на автобус гостей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Матч между «Марселем» и «Лионом» в 10-м туре чемпионата Франции по футболу отменили из-за начавшихся перед игрой беспорядков с участием фанатов. Об этом 29 октября сообщило издание RMC Sport со ссылкой на главного арбитра Франсуа Летексье.

Игра должна была стартовать в 22:45 мск.

Отмечается, что болельщики «Марселя» набросились на автобус с футболистами «Лиона» и забросали его камнями. В результате инцидента травмы получил главный тренер гостей Фабио Гроссо, которому рассекло лицо осколками пробитого стекла.

По информации RMC Sport, после произошедшего команды провели экстренное совещание.

«Лион» не пожелал проводить матч. С учетом решения «Лиона» и протокола, установленного лигой, было принято решение не начинать матч», — указал Летексье.

После этого диктор на стадионе «Велодром», на котором должен был пройти матч, сообщил болельщикам об отмене игры. Зрителей призвали соблюдать спокойствие и направиться к выходу.

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Ранее, 5 октября, четыре игрока французского футбольного клуба ПСЖ Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандал Коло-Муани и Левен Курзава были дисквалифицированы за оскорбительные кричалки после победы в матче с «Марселем».

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