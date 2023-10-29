Открытое горение на нефтяном резервуаре в Коми ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтяном резервуаре в Коми, сообщила 29 октября министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич в Telegram-канале.

«Ликвидация открытого горения в 21:21 на площади 360 кв. м. Во время горения резервуар… развалился, и была угроза распространения пожара на соседние резервуары, на ближайшем резервуаре (заполненном на 1/5 нефтью) снаружи загорелась запорная арматура, потушили, сам резервуар не пострадал», — говорится в сообщении.

Угрозы возгорания нет, добавила Киселевич.

Возгорание резервуара произошло ранее в этот день. Пресс-служба «Лукойла» подтвердила, что это случилось при проведении работ подрядной организацией «Эколайф» в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования «Усинск». Предварительно, в результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали.

Глава минприроды республики отметила, что нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Кроме того, по ее словам, стоящие рядом резервуары заполнены водой.

Как сообщила пресс-служба СК России по Коми, по факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ст. 216 УК РФ).