В Коми пожар с неэксплуатируемого резервуара перекинулся на соседний с нефтью
Огонь с выведенного из эксплуатации резервуара в Республике Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью на 5–7 м. Об этом 29 октября сообщает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.
«Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат», — написала Киселевич в своем Telegram-канале.
Министр отметила, что нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Кроме того, по ее словам, стоящие рядом резервуары заполнены водой.
В свою очередь, пресс-служба СК России по Коми сообщила, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ст. 216 УК РФ).
«Ведутся работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших и погибших уточняется», — уточняет пресс-служба ведомства.
Возгорание резервуара произошло 29 октября. Пресс-служба «Лукойла» подтвердила, что это случилось при проведении работ подрядной организацией «Эколайф» в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования «Усинск». Предварительно, в результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали.