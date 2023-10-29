Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве
Происшествия
В Коми пожар с неэксплуатируемого резервуара перекинулся на соседний с нефтью
Мир
Премьер Чехии отверг идею главы минобороны выйти из ООН
Мир
Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с Нетаньяху
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45
Мир
Захарова заявила об усилиях РФ для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мир
В сектор Газа въехали 10 грузовиков с гумпомощью из Египта через КПП «Рафах»
Туризм
«Аэрофлот» и «Победа» запустили рейсы из Москвы в Абу-Даби
Мир
В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
Мир
Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено

Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми

0
Фото: Telegram/komileaks
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали при возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в Республике Коми. Об этом 29 октября заявили «Известиям» в пресс-службе «Лукойла».

Инцидент произошел при проведении работ подрядной организацией «Эколайф» в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования «Усинск», уточнили в компании.

Предполагаемой причиной произошедшего названо нарушение правил техники безопасности. В пресс-службе добавили, что в данный момент ведутся работы по ликвидации возгорания.

По информации МЧС, сообщение о возгорании в поселке в 70 км от Усинска поступило ранее утром в воскресенье. На место были направлены подразделения согласно расписанию выезда Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в этот день возгорание произошло на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба региона, оно было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. В сообщении говорилось, что в результате инцидента пострадавших нет, а также что инфраструктура нефтеперерабатывающего завода не получила повреждений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023