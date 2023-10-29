Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали при возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в Республике Коми. Об этом 29 октября заявили «Известиям» в пресс-службе «Лукойла».
Инцидент произошел при проведении работ подрядной организацией «Эколайф» в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования «Усинск», уточнили в компании.
Предполагаемой причиной произошедшего названо нарушение правил техники безопасности. В пресс-службе добавили, что в данный момент ведутся работы по ликвидации возгорания.
По информации МЧС, сообщение о возгорании в поселке в 70 км от Усинска поступило ранее утром в воскресенье. На место были направлены подразделения согласно расписанию выезда Усинского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее в этот день возгорание произошло на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба региона, оно было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. В сообщении говорилось, что в результате инцидента пострадавших нет, а также что инфраструктура нефтеперерабатывающего завода не получила повреждений.