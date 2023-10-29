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Возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

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Фото: РЕН ТВ
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В Краснодарском крае в Северском районе в ночь на воскресенье произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Об этом 29 октября сообщил оперативный штаб региона.

«Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, инфраструктура нефтеперерабатывающего завода не получила повреждений. По сообщению оперативного штаба, «угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует».

Службы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Ранее, 4 октября, сообщалось, что на территории Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) произошел крупный пожар. Отмечалось, что перед пожаром был слышен хлопок. По данным МЧС, на территории завода загорелся трансформатор. Площадь пожара составила 50 кв. м.

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