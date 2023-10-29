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Стали известны подробности убийства семьи с детьми в Волновахе

«Известия»: жителей Волновахи убили, когда семья отмечала день рождения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Погибшие жители города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) в то время, когда на них было совершено нападение, отмечали день рождения. Об обстоятельствах массового убийства граждан 29 октября рассказали корреспонденту «Известий» Евгению Быковскому соседи погибших.

По словам жителей, в доме погибших собрались родственники, это был семейный праздник. Предположительно, убийца использовал глушитель, поскольку звуки выстрелов ночью никто из соседей не слышал.

Знакомые охарактеризовали погибшую семью как благополучную и неконфликтную. При этом известно, что они занимались торговлей алкоголем — со слов соседей, продавали самогон.

«Обычные люди, нормальная семья. Я с [погибшей] Наташей вместе работала в магазине. Самостоятельная, исключительная женщина. Все они люди неконфликтные. Я 45 лет знаю эту семью, сколько живу уже здесь. Ни разу не слышала, чтобы они с кем-то скандалили. Очень хорошие люди», — сообщила корреспонденту жительница Нина.

Кто конкретно из членов семьи был убит, пока сказать невозможно, так как на празднике были и другие родственники. Известно, что среди погибших двое детей супругов. Также они имели двоих внуков. Всего компания состояла из 10 человек, включая несовершеннолетних, среди которых младенец. По данным источника «Известий», на месте происшествия были обнаружены 10 трупов.

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Ранее, 28 октября, сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ в ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи — по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, в том числе малолетних»).

Отмечалось, что производится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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