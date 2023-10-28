В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи

В Донецкой Народной Республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи. Об этом 28 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

«Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, в том числе малолетних»).

В настоящее время производится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее, 3 октября, суд ДНР приговорил трех боевиков украинского национального полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) к 22 годам колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак украинских военных.

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