Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо заявил об отсутствии интереса к речи Зеленского на заседании Евросовета
Мир
Небензя заявил о желании США и Израиля истребить жителей Газы
Спорт
Аргентинец Мартинес получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
Спорт
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
В ООН указали на более 3 тыс. погибших детей в секторе Газа за три недели
Экономика
Цены на топливо в России предложат ограничить уровнем инфляции
Интернет и технологии
Компанию Илона Маска X оценили в $19 млрд
Мир
США выступили против прекращения огня в секторе Газа
Мир
В ЦАХАЛ заявили о введении дополнительных сил в сектор Газа
Мир
В Совбезе ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помощи Газе
Мир
В Судане освободили из плена СБР 64 военных
Мир
СМИ сообщили о поездке главы «Моссада» в Катар по вопросу освобождения заложников
Мир
Правительство Сербии предложило распустить Нацсобрание и назначить досрочные выборы

В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой Народной Республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи. Об этом 28 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

«Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, в том числе малолетних»).

В настоящее время производится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Южное нападение: ВФУ нанесли массированный удар по Токмаку
Они не смогли прорваться к важному со стратегической точки зрения городу, но терроризируют его ракетными атаками

Ранее, 3 октября, суд ДНР приговорил трех боевиков украинского национального полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) к 22 годам колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023