ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе с детьми в селе Новочервоное в ЛНР. Об этом 29 октября сообщила администрация Троицкого района республики в своем Telegram-канале.
По ее данным, атака произошла во время проведения детского праздника в пятницу, 27 октября, в 17:15 мск.
«В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям <...> В школе в этот момент находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв», — говорится в сообщении.
Уточняется, что боеприпас упал недалеко от здания, на месте его падения образовалась воронка диаметром 5 м. При этом двери, окна и фасад школы получили повреждения.
Ранее, 25 октября, ВСУ нанесли удар по поселку Белореченский в ЛНР. По данным главы местной администрации, в результате атаки пострадали школа, детский сад, дом культуры и жилые дома, при этом обошлось без жертв. Кроме того, 700 абонентов остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.