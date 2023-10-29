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Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве
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Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве

Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно
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Фото: Telegram/mos_sobyanin
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В Москве досрочно выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин.

«С начала 2023-го [года] на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, а в данный момент они выше плановых и по жилым домам. Собянин также отметил, что объем жилого строительства в Москве вырос за последние пять лет в два раза.

Он назвал это доказательством стабильного и динамичного развития сферы строительства города вопреки введенным против России санкциям.

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Ранее, 10 октября, Собянин заявил об успешной адаптации экономики Москвы к данным ограничениям и о возвращении города к устойчивому развитию. В частности, рост деловой активности был зафиксирован во всех основных секторах экономики, включая производственный и потребительский, рассказал мэр.

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