Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве

В Москве досрочно выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин.



«С начала 2023-го [года] на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья», — написал он в своем Telegram-канале.



По словам мэра, показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, а в данный момент они выше плановых и по жилым домам. Собянин также отметил, что объем жилого строительства в Москве вырос за последние пять лет в два раза.

Он назвал это доказательством стабильного и динамичного развития сферы строительства города вопреки введенным против России санкциям.

Ранее, 10 октября, Собянин заявил об успешной адаптации экономики Москвы к данным ограничениям и о возвращении города к устойчивому развитию. В частности, рост деловой активности был зафиксирован во всех основных секторах экономики, включая производственный и потребительский, рассказал мэр.