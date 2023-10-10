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Собянин заявил об успешной адаптации экономики Москвы к санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Экономика Москвы успешно приспособилась к введенным против России ограничениям и смогла вернуться к устойчивому развитию. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в Telegram-канале во вторник, 10 октября.

По данным градоначальника, рост деловой активности зафиксирован во всех основных секторах экономики, включая производственный и потребительский.

Власти города утвердили прогноз социально-экономического развития столицы на 2024–2026 годы, сообщает телеканал «360».

По планам годовой рост производства обрабатывающей промышленности будет держаться на уровне 6,5–7,5%, а инвестиции в основной капитал — на уровне 4,8–6,2%. Оборот розничной торговли и объема платных услуг вырастет на 2,7–3% и 4,3% соответственно. Рост валового регионального продукта составит 2,5–3%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы останется на исторически низком уровне, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 25 сентября, Собянин рассказал, что участники Московского инновационного кластера (МИК) получили в 2022 году около 16 тыс. патентов на свои изобретения. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.

Также мэр сообщил, что в 2023 году планируется благоустроить около 60 транспортных объектов Москвы — станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов.

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