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В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва

Reuters: в Западной Сахаре прогремело несколько взрывов
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В городе Смара на подконтрольной Марокко территории Западной Сахары один человек погиб и трое были ранены в результате взрывов, прогремевших в субботу, 28 октября. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на местные власти.

Известно, что всего произошло четыре взрыва. В результате пострадали два здания.

В настоящее время полиция выясняет, что стало причиной взрывов.

Ранее, 27 октября, в Стамбуле прогремел взрыв. Произошло это в районе Багджылар, в европейской части города. Взрыв прогремел в производственном помещении трехэтажного здания. Пострадали пять человек.

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