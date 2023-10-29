В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
В городе Смара на подконтрольной Марокко территории Западной Сахары один человек погиб и трое были ранены в результате взрывов, прогремевших в субботу, 28 октября. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на местные власти.
Известно, что всего произошло четыре взрыва. В результате пострадали два здания.
В настоящее время полиция выясняет, что стало причиной взрывов.
Ранее, 27 октября, в Стамбуле прогремел взрыв. Произошло это в районе Багджылар, в европейской части города. Взрыв прогремел в производственном помещении трехэтажного здания. Пострадали пять человек.