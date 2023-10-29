В Петербурге задержана устроившая розыгрыш в форме ОМОНа группа мужчин

В Санкт-Петербурге 29 октября задержана группа мужчин, которые накануне, переодевшись в форму ОМОНа, с муляжами автомата Калашникова пытались таким образом разыграть компанию людей. В распоряжении «Известий» имеются видеокадры такого розыгрыша.

Как стало известно, розыгрыш организовали жители Москвы 34 и 37 лет. Мужчины организовали проведение коуч-встречи и решили разыграть ее участников.

«Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали «маски-шоу». Ряженые в форме силовиков, вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей», — рассказали в пресс-службе МВД по городу.

Там добавили, что все 17 участников инцидента доставлены в полицию. У них изъяты бутафорская форма и снаряжение.

В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях, также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что участников банды треш-блогеров из Санкт-Петербурга, которые избивали случайных прохожих на юге города, снимали свои действия на камеру и выкладывали видео в Сеть, отправили под стражу. Организатор нападений на прохожих Турал Мамедов был объявлен в международный розыск.

О банде стало известно 15 октября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по этой ситуации.