Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

Организатор нападений на прохожих в Санкт-Петербурге Турал Мамедов 2005 года рождения объявлен в международный розыск. Об этом 28 октября сообщило главное следственное управление СК РФ по городу.

«Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствие ранее установило, что организатором противоправных действий, в ходе которых молодые люди избивали случайных прохожих на юге города, снимали свои действия на камеру и выкладывали видео в Сеть, является 18-летний Турал Мамедов.

В ведомстве также уточнили, что на данный момент продолжается уголовное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 и 282 УК РФ («Хулиганство, возбуждение ненависти и вражды»). В ходе него задержаны 11 человек, в числе которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК. Восьмерым из них уже предъявлены обвинения, в ближайшее время его предъявят остальным соучастникам. В то же время следователи продолжают поиск других соучастников преступления, а также проверку других эпизодов преступной деятельности с возможностью их участия.

О банде стало известно 15 октября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по этой ситуации.

На следующий день региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

В тот же день по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. 20 октября четверо фигурантов были арестованы.